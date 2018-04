Zanger Krödde schrijft spannend kinderboek over Tweede Wereldoorlog

Twee jongens kamperen in een tentje, de bliksem slaat in en plotseling bevinden ze zich in het jaar 1944. Het is het begin van een spannend kinderboek, geschreven door Rients Faber uit Ten Post. Hij is ook zanger van de Groningstalige band Krödde.

Faber wil met zijn boek kinderen bewust maken van de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Kampeeravontuur, zoals het boek heet, verschijnt in mei.

'Toen wist ik dat ik goed zat'

'Ik schreef altijd al wel verhaaltjes, gedichtjes en liedjes. Toen ik dit verhaal geschreven had, dacht ik dat het misschien wel geschikt was voor een boek', vertelt Rients Faber.



'Eerst heb ik het aan mijn eigen kinderen voorgelezen en ze vonden het heel mooi. Maar ja, ik ben hun vader en dus heb ik het voorgelezen op hun school hier in Ten Post. Dat was heel erg spannend. Dan zitten er zomaar dertig kinderen stil naar je te luisteren. Ze vonden het heel spannend, een te gek verhaal en toen wist ik dat ik goed zat', vertelt Faber.



'Voor mezelf is het al niet voor te stellen'

Aanleiding voor Faber om het boek te schrijven, was het besef dat zijn kinderen behoren tot de derde generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt. De schrijver vroeg zich af of kinderen in deze tijd zich een voorstelling kunnen maken van de Tweede Wereldoorlog. 'Voor mezelf is het al niet voor te stellen', zegt Faber. 'Dus ik besloot ze in een boek letterlijk mee te nemen naar die oorlog. Zodat ze een idee krijgen van de angst die daarbij komt kijken.'



Krödde

Faber werkt in het dagelijks leven in de zorg. Met zijn band Krödde scoorde hij meerdere hits, waaronder Zunneschien dat in 2014 op nummer één van de Noord9 van RTV Noord stond. Dit weekend verschijnt hun nieuwste single.