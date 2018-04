Deel dit artikel:











Mollema stijgt naar derde plek in Ronde van Baskenland (Foto: BaukeMollema / Twitter)

Bauke Mollema is naar de derde plaats opgeklommen in het algemeen klassement van de Ronde van het Baskenland. De Groninger werd donderdag negende in de individuele tijdrit die werd verreden in een lus rondom Lodosa.

Top tien Mollema moest 43 seconden toegeven op de winnaar van de tijdrit, de Sloveen Primoz Roglic die finishte in een winnende tijd van 22 minuten en 26 seconden. Over een vlak parcours van 19,4 kilometer eindigde Mollema net in de top tien van de daguitslag. Derde in klassement In het algemeen klassement klimt de Groningse renner van de Trek-formatie van de elfde naar de derde plaats. Zijn achterstand op klassementsleider Roglic is 1 minuut en 33 seconden. De Fransman Julian Alaphilippe is tweede. Programma Vrijdag staat een heuvelachtige etappe op het programma van Vitoria-Gasteiz naar Eibar over een afstand van 164,7 kilometer. Zaterdag finisht de Ronde van het Baskenland met de loodzware slotetappe waarin de renners acht Baskische bergen moeten bedwingen. De finish ligt in het iconische Arrate.