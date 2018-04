Doodskist bij protest fracking Pieterzijl roept gemengde gevoelens op

Actievoerders hebben donderdagavond geprotesteerd tegen de gaswinning bij Pieterzijl. Het protest vond plaats bij dorpshuis De Wending waar op dat moment een informatiebijeenkomst werd gehouden over de gaswinning.

Een groot deel van de actievoerders kwam niet uit Pieterzijl zelf, maar uit plaatsen in het aardbevingsgebied. Ze luidden de noodklok en hadden een doodskist bij zich. Met de kist probeerden ze het dorpshuis binnen te komen, maar ze werden tegengehouden door beveiligers. Dat leidde tot een korte discussie, maar verder bleef het rustig.



'Gaat te ver'

Inwoners van Pieterzijl keken met gemengde gevoelens naar het protest. Ilona Boekhorst: 'Ik ben tegen de gaswinning en het fracken, maar deze actie met een doodskist gaat me te ver.' Sandra Jacobs: 'Het is goed dat deze mensen ons steunen, want we kunnen alle hulp gebruiken. Dat met die doodskist zie ik als iets ludieks.'

De informatiebijeenkomst werd goed bezocht. De avond was uitgeschreven door het ministerie van Economische Zaken. Onder meer medewerkers van de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen gaven uitleg over de gaswinning en over de fracking-methode.

De bijeenkomst trok niet alleen mensen uit Pieterzijl en Warfstermolen, maar ook uit nabijgelegen dorpen als Visvliet, Grijpskerk, Munnekezijl en Burum.



Gemeente heeft bezwaar

De gemeente Zuidhorn, bij monde van wethouder Henk Bakker, kondigde aan bezwaar aan te tekenen door middel van een zienswijze. Ook verschillende inwoners van Pieterzijl willen dat gaan doen.

Inmiddels is er ook op Facebook een petitie gestart tegen de voorgenomen winning. Meer dan 1300 mensen hebben hun steun betuigd. Op zaterdag 14 april worden er bij de gaslocatie een demonstratie gehouden.

