Koenis: 'We willen wat rechtzetten tegen Den Bosch'

Thomas Koenis was blij met de zege tegen Zwolle (84-68), maar had gezien dat de ploeg geen geweldige wedstrijd had gespeeld. 'Gelukkig speelden we een betere tweede dan eerste helft. We misten nog wat scherpte, dat moet snel beter.'

Revanche

De spelers zijn erop gebrand om zaterdag revanche te halen voor de nederlaag van afgelopen maandag ten Den Bosch. 'Maandag was een totale off-day, we weten dat we veel beter kunnen dan we gedaan hebben. We willen dat zaterdag rechtzetten,' besluit Koenis zijn verhaal.

Andere tactiek

Donar-coach Erik Braal zag dat zijn ploeg een andere manier had gevonden om als het schot niet valt de basket op een andere manier aan te vallen. 'We zijn wat meer naar de vrije worplijn gegaan, hebben meer inside gescoord. We hadden 52 punten dichtbij de basket, dat is goed voor ons,' aldus Braal.

'Dat hadden we maandag eigenlijk ook moeten doen, van die nederlaag hebben we geleerd.'

Fris en heel blijven

Braal kijkt uit naar de wedstrijd tegen Den Bosch aanstaande zaterdag. 'Zij werpen zich op als onze uitdager. Dat is ook goed voor deze competitie. Ik kijk uit naar deze wedstrijd.'

'Voor ons is het belangrijk dat we fris blijven. We hebben veel wedstrijden, moeten heel blijven. Dat is echt belangrijk, als dat gebeurt heb ik vertrouwen in alles,' besluit Braal.

