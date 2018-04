Deel dit artikel:











Rondje Groningen: kasten en banken slingeren op straat in Lewenborg Afvaldump in stadswijk Lewenborg (Foto: Aad de Jong)

Zo vlak voor het weekend zien we dat FC Groningen de eerste buit al binnen heeft. Dat is lekker beginnen! Dat en meer in dit Rondje Groningen.

1) De eerste buit is binnen SC Heerenveen en FC Groningen strijden deze week niet alleen op het gras tegen elkaar, maar ook digitaal werd er al een derby gespeeld. Goed nieuws voor fans van de FC: in de eDivisie wist FC-espeler Nick den Hamer met 0-1 van Niels Krist van SC Heerenveen te winnen. De eerste buit is dus al binnen.

2) Hackaton maakt er een show van Vandaag startte het zware gedeelte voor de teams: de tweede Blockchain Hackathon in Groningen. Met veel bombarie en op tamelijk onbescheiden manier wordt de organisator op het podium onthaald. 3) Hub, dat gaan we vaker zien Opdat we het weten: dit blubbige hub-logo gaan we terugzien op meer plekken waar autoparkeren, carpoolers en de bus bij elkaar komen. Het zitje waarschijnlijk niet. 4) Waar in Stad is dit? CityZapper gaat helemaal naar 'het hoge Noorden' voor een stedentripje in Groningen. Janke heeft meteen twee fotolocaties gevonden die we zelf niet kenden. Bijzonder! 5) Hele banken aan de straat Planken, kasten en hele bankstellen: in stadswijk Lewenborg stonden ze voor Pasen bij prullenbakken aan straat, en staan ze er nog steeds. Het lijkt erop dat afvaldump niet alleen in Beijum voorkomt, tipt lezer Aad de Jong ons: 6) Weer een primeur op Eelde Vandaag is er voor het eerst een CS300 geland op Groningen Airport Eelde. Niet zo groot als een 747, maar wel bijzonder. Het vliegtuig is pas zeven maanden oud trouwens.

7) Hoe gaat het met de renovatie van De Papiermolen? Dat is te zien in deze korte update op Twitter. Er wordt hard gewerkt, maar het mooie weer van dit weekend komt toch echt iets te vroeg. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. En je kunt alles teruglezen. Altijd leuk om te doen.