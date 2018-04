België bereidt zich voor op einde Gronings gas: 'Dat doe je niet in een handomdraai'

In België wordt druk gewerkt aan het omzetten van gasinstallaties, om ze geschikt te maken voor hoogcalorisch gas. Dat is nodig, omdat de export van het laagcalorische gas uit Groningen snel wordt afgebouwd.

Belgie neemt nu nog vijf miljard kuub Gronings gas af. Zo'n 1,6 miljoen huishoudens in het land moeten overschakelen en dat betekent werk aan de winkel voor de installateurs, meldt de NOS.

'We hebben niet gewacht'

'We kregen oorspronkelijk vanuit de Nederlandse overheid te horen dat we in 2024 met de operatie moesten starten, om te eindigen in 2030. Maar we hebben niet gewacht en zijn nu al volop aan het werk', zegt Bérénice Crabs van de de koepel van Belgische energiedistributeurs tegen de NOS.

'Dus hebben we feitelijk zes jaar voorsprong op de oorspronkelijke planning, zoals die in 2012 voorzien was.'

Fornuizen en cv-ketels niet vervangen

Het gaat om het vervangen van de gasmeters en de drukverdelers. Fornuizen en cv-ketels hoeven niet vervangen te worden. Al sinds 1979 zijn fabrikanten van huishoudelijke apparatuur in België verplicht om producten te leveren die geschikt zijn voor zowel hoog- als laagcalorisch gas.

'Niet in een handomdraai'

'Het is geen kleintje om van het ene type gas op het andere over te stappen, want je moet bij iedereen langs gaan. 1,6 miljoen aansluitingen, dat doe je niet in een handomdraai. Je moet er ook de installateurs voor hebben', stelt Crabs.

'We moeten toch betalen'

In grote steden als Antwerpen en Brussel gaat de operatie wat sneller, want daar is de druk per wijk of per straat geregeld. Maar in het landelijke gebied ligt dat anders.

Een van de bewoners van een appartementencomplex bij Leuven volgt de commotie over de gaswinning in Groningen. 'Maar het maakt voor ons niet uit waar het gas vandaan komt, we moeten toch betalen. We gebruiken alleen gas voor de verwarming, we koken elektrisch.'

Het kost de bewoners niets

In de kelder van het appartementencomplex moet de installateur negen gasmeters en drukverdelers vervangen, die netjes naast elkaar hangen. Het kost de bewoners niets.

De monteur kookte tot enkele jaren geleden zelf op laagcalorisch, Gronings gas. Maar hij nam deel aan een proef, waarbij huizen werden aangesloten op hoogcalorisch gas. 'Dat heb ik zelf mogen doen. En ons huis staat nog recht.'

