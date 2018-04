Haren kan wel met iets minder straatverlichting

Een deel van de straatverlichting langs de Dr. Ebelsweg in Haren wordt weggehaald. Een meerderheid van de Hareners vindt dat een goed plan, blijkt uit een enquête.

De huidige lichtmasten zijn aan vervanging toe, omdat ze versleten zijn. Voor de gemeente was dit aanleiding te onderzoeken of de masten allemaal moeten worden vervangen, of dat een deel definitief kan worden verwijderd.

Proef van vier weken

Bij wijze van proef werd de verlichting langs de Dr. Ebelsweg vier weken lang gedeeltelijk uitgeschakeld. Via de enquête konden buurtbewoners en weggebruikers hun mening over het experiment geven.

Rechte stukken

Er kwamen 77 reacties. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat wat hen betreft de weg met minder verlichting toe kan. Daarom heeft de gemeente besloten de lichtmasten langs de rechte stukken van de rijbaan weg te halen.

Twee procent besparing

De rotondes en de ingang naar het sportpark blijven verlicht. Langs de parallelweg komt een aantal lichtmasten, die minder stroom verbruiken dan de huidige verlichting. De gemeente denkt al met al twee procent te besparen op het totale stroomverbruik van de openbare verlichting.