Lopend Vuur: Ik houd mijn energieverbruik scherp in de gaten

Gas en licht horen tot de vaste lasten, hoewel de tarieven variabel zijn. Houd jij de prijzen voor gas en licht goed in de gaten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vrijdag bekend dat het verbruik van elektriciteit per bewoner van particuliere woningen in 2016 4,5 procent lager lag dan in 2012.

Bewust

We lijken er dus wat scherper op te zijn. En door de komst van zonnepanelen zijn we misschien ook wat bewuster geworden.

Maar is dat ook zo? Kijk jij hoe hoog de thermostaat staat? En laat je stekkers niet onnodig in het stopcontact zitten? Ons Lopend Vuur vandaag:

Houd jij perfect in de gaten hoeveel energie je gebruikt? Of betaal je gewoon je rekeneng en daarmee basta? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Ziek zijn

In ons Lopend Vuur van donderdag hadden we het over ziekmeldingen op het werk. Op de stelling 'Ik meld me niet snel ziek' brachten bijna vierduizend mensen hun stem uit. Ruim negentig procent is niet zo makkelijk uit veld te slaan en meldt zich niet snel ziek.