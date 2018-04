Eis: 15 maanden cel voor laatste verdachte fatale ripdeal Foxhol

Hij was de tussenpersoon, de man die de contacten onderhield met potentiële kopers. Tegen de laatste verdachte van de fatale ripdeal in Foxhol, Patrick V., is vrijdag voor de rechtbank in Groningen vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk geëist.

De ripdeal vond plaats in de woning van V. (34) aan de Talingstraat. 'Als hij beide partijen niet bij elkaar had gebracht, dan had Dennis Bruns uit Musselkanaal nog geleefd. Dat is een vaststelling die we wel kunnen maken', aldus officier van justitie Diana Roggen.

Grote gevolgen

Patrick V. zat na zijn arrestatie vier maanden in voorarrest. Als hij weer naar de gevangenis moet, dan heeft dat volgens zijn advocaat Marieke Schlepers grote maatschappelijke gevolgen voor hem. 'Dat zou betekenen dat hij z'n huis en baan kwijtraakt. Hij heeft er alles voor over om dat te voorkomen.' Schlepers pleit dan ook voor een grotendeels voorwaardelijke straf.

Cocaïne

Bij de ripdeal vorig jaar januari werd een halve kilo cocaïne en 9500 euro aan vals geld buitgemaakt. De cocaïne was volgens V. van uitstekende kwaliteit. 'Betere kwaliteit ga je niet vinden.' 'U gebruikte zelf ook?', wil de rechter weten. 'Veel te veel', antwoordt V.

'Die periode in zijn leven was niet de meest heldere', bevestigt zijn advocaat dan ook. 'Hij was vaak onder invloed. Maar zijn arrestatie heeft z'n leven gered. Hij is afgekickt en is inmiddels tien kilo aangekomen.'

Rustig en stabiel

Volgens de verdachte leidt hij inmiddels een rustig en stabiel leven. Hij heeft een baan bij een bakkerij en woont nog altijd in de Talingstraat. 'Met de meeste buren heb ik heel goed contact. Ook ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Voor de nabestaanden, maar ook voor de buurt.'

De rechtbank doet op 19 april uitspraak.

