Kirsten Wild wint in Healthy Ageing Tour, Uneken bij junioren

Wielrenster Kirsten Wild is in Winschoten winnaar geworden van etappe 3A in de Healthy Ageing Tour. Amy Pieters blijft eerste in het klassement.

Wild was de snelste in de eindsprint, na een rit over 66,2 kilometer. Later op de dag staat een ploegentijdrit over 17,5 kilometer in en rond Stadskanaal op het programma.

Elfde ritwinst in totaal

Het was voor Wild in totaal de elfde ritzege in de koers, die aanvankelijk als de Energiewacht Tour door het leven ging.

Wild veroverde eerder dit jaar tijdens de wereldkampioenschappen op de baan in Apeldoorn drie gouden medailles. De winst in Winschoten was voor Wild haar eerste overwinning op de weg van dit seizoen.

Junioren

Lonneke Uneken uit Veendam won de openingsrit van de Healthy Ageing Tour voor junioren.

