Hongerstaker Appingedam geeft het stokje door

Hongerstaker Jan Holtman heeft vrijdagmiddag in Appingedam het stokje doorgegeven aan Pieter Douma. Holtman heeft 26 dagen geleefd op bouillon en vruchtensap.

De hongerstaking bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam is een noodkreet van gedupeerden van de gaswinning die met de NAM in de clinch liggen over hun schade.

Eerste papje

Voor Holtman zit de actie erop. 'Ik heb mijn eerste papje net binnen en dat voel je gelijk. Ik voel me nu optimistisch. Maar het was lang genoeg, vooral die laatste week.' Het was niet het gebrek aan eten dat Holtman het zwaarst viel: 'Nee, dat was de kou. Vooral de eerste week toen het -9 was en het zo hard waaide. Dat heeft me gelijk in het begin al genekt', zegt hij.

Laatste appeltaartje

Douma weet niet precies wat hem te wachten staat. 'Ik ben heel benieuwd. Ik ga er vanuit dat we verdere stappen gaan maken. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Zesduizend oude schadegevallen, waaronder een aantal schrijnende gevallen die nog steeds niet zijn opgelost. Daar zijn we boos over.'

Douma heeft als voorlopig laatste maaltijd een appeltaartje gegeten. 'Dat was heerlijk! Hoe lang ik het vol ga houden? Daar ga ik geen uitspraken over doen. Dit is voor mij ook nieuw. Maar als doel heb ik Koningsdag in mijn hoofd.' Douma hield eerder een wandelend protest tegen de NAM.

