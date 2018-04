Dit weekend in Groningen: meezingen met Frozen en huizen kijken

Meezingen met Frozen of met Neil Young, kijken naar een wielerwedstrijd, een blik werpen in een prachtige woning of toch zelf een quilt maken? Er is weer veel te doen dit weekend in Groningen.

1) Meezingen met Frozen en Belle en het Beest

Jonge Disneyfans (en natuurlijk de ouders) zijn van harte welkom om mee te zingen met liedjes van Disney in het Kielzog in Hoogezand. Fanfarecorps Hoogezand-Sappemeer speelt deze bekende songs zondagmiddag om 14:30 uur en het duurt ongeveer een uur.

2) NVM Open Huizen Dag

Op zoek naar een huis of heb je interesse in de woningmarkt? Zaterdag is de landelijke NVM Open Huizen Dag en kun je een kijkje nemen bij veel vastgoed in Groningen dat te koop of te huur staat. Welke huizen en panden allemaal meedoen vind je op deze kaart.

3) Neil Young Festival voor 'echte fans'

Echte fans van Neil Young zitten zaterdagmiddag en -avond goed in Zuidhorn, want daar wordt het Neil Young Festival georganiseerd. Zoals de organisatie zelf zegt is dit 'de enige en echte fandag in Nederland en België' en is het programma bomvol. Er zijn verschillende optredens, jamsessies en er is een barbecue.

4) Op fietse door Grunn

Dat wordt dit weekend nog volop gedaan tijdens de Healthy Ageing Tour 2018. Een UCI-etappewedstrijd voor vrouwen in verschillende klassen die zaterdag en zondag nog verreden wordt. Zaterdag is Winsum de start- en finishlocatie en wordt vooral het Hogeland aangedaan (route). Zondag wordt er gereden in Stad en is op de Vismarkt de start en finish (route).

5) 'Quilty pleasure' in Bellingwolde

Zondag is de laatste dag van de tentoonstelling Verknipt in Museum De Oude Wolden in Bellingwolde. Daarom wordt er een textielmarkt georganiseerd onder de naam 'Geknipt voor jou'. Speciale aandacht gaat uit naar allerhande quilt-gerelateerde artikelen met kraampjes en demonstraties. Het museum is deze dag vanaf 11 uur al open.