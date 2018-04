'Rare lucht' in Zuidlaren: drugslab gevonden? (update)

In een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren heeft de politie een 'grote hoeveelheid' chemicaliën gevonden.

Agenten waren erheen gegaan, omdat een vreemde lucht was geroken bij de loods. De politie verwachtte een hennepkwekerij aan te treffen, maar in plaats daarvan vonden ze het chemische spul. De straat is afgezet.

Onderzoek

De politie tweet dat het nog onduidelijk is of het om een drugslab gaat. Specialisten van de Faciliteit Ondersteuning en Ontmantelen zijn zojuist gearriveerd. Verder is de brandweer aanwezig en er staan ook enkele ambulances.

