Waar blijven de bevers?

'We hebben nog steeds ontzettend goede hoop dat er de komende tijd bevers in beeld komen'. Dat zegt Alwin Hut van het Groninger Landschap over de camera's die zijn opgehangen in een beverburcht in het Zuidlaardermeergebied.

Meegenieten

De webcams zijn geplaatst in twee kamers in de burcht en bij één van de ingangen. Op die manier wil het Groninger Landschap het wel en wee van een beverfamilie van dichtbij volgen. Bezoekers van rtvnoord.nl en de site van het Groninger Landschap kunnen meegenieten.

Spinnetjes

Maar tot nu toe registreerden de camera's vooral het leven van een paar spinnetjes en het gekabbel van het water. De keren dat er een bever in beeld was is op de vingers van één hand te tellen. En dan was het nog erg kort ook. Zijn er eigenlijk nog wel bevers in de buurt? 'Ja', zegt Hut.

Knaagsporen

'Kijk hier, verse knaagsporen', zegt Hut achter het stuur van het bootje waarmee hij de directe omgeving van de burcht verkent. 'En daar ook, je ziet duidelijk dat ze daar bezig zijn geweest.'

Riante burcht

Volgens Hut zijn de bevers op dit moment een beetje cameraschuw. 'Het lijkt net alsof ze een spelletje met ons spelen'.

Ook de omvang van het onderkomen van de grote knagers helpt niet mee om de familie in beeld te brengen. 'Het is een enorm riante burcht met meerdere kamers. Op dit moment maken ze gebruik van kamers waar geen camera is'.

'Niet rommelen'

Het Groninger Landschap is niet van plan om de camera's op korte termijn te gaan verplaatsen. Hut: 'We willen daar niet te veel rommelen, met het gevolg dat ze helemaal weggaan.'

'Keiharde natuur'

Voorlopig moeten we gewoon geduld hebben dus en eigenlijk maakt de onvoorspelbaarheid van de bevers het ook wel spannend. 'Dit is de keiharde natuur, je hebt het niet in de hand', besluit Hut. Wordt vervolgd.

