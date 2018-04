Babyolifantje geniet goed beschermd van de lentezon

Babyolifantje Mauk heeft zijn eerste stappen buiten gezet. Het olifantje dat op Tweede Paasdag is geboren in Wildlands Adventure Zoo in Emmen, mocht vrijdagochtend voor het eerst met de kudde naar buiten.

Het olifantje bleef dicht bij zijn moeder en tante. Moeder Mingalar Oo is de eerste olifant die in Emmen is geboren. Ze is inmiddels 26 jaar en een ervaren moeder. Mauk is haar vijfde jong.

In totaal telt de kudde in de Olifantenvallei van Wildlands nu negen olifanten: drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, vier jonge stiertjes en dit pasgeboren kalf. De hele kudde is de eerste dagen na de geboorte van Mauk binnen gebleven en mocht vrijdag dus weer naar buiten.

