College Delfzijl kan op oude voet verder

De gemeente Delfzijl kan een college houden van Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA. Dat is de huidige coalitie zonder gedoogpartners PvdA en D66.

Volgens informateur Geert Jan ten Brink hebben andere combinaties onvoldoende draagvlak.

Geen andere wethouders

Zo wilden PvdA en GroenLinks gezamenlijk deel uitmaken van de coalitie, om met Fractie 2014 een links blok te vormen. Dat zagen de huidige collegepartijen echter niet zitten.

'De huidige wethouders zitten goed in hun portefeuille en werken goed met elkaar samen. Daar moet je voor 2,5 jaar niet in willen schuiven', zegt Fractie 2014-lijsttrekker en wethouder Jan Menninga.

Het CDA had één zetel verloren, maar blijft dus in het college. Menninga: 'Van vriend en vijand horen we dat wethouder IJzebrand Rijzebol zijn werk uitstekend doet. Zijn positie is doorslaggevend geweest om op vertrouwde voet verder te gaan.'

Geen linkse coalitiesteun

De PvdA zat de afgelopen periode samen met D66 als coalitiepartner zonder wethouder in het college, maar schuift nu dus naar de oppositie. De sociaal-democraten willen de coalitie niet steunen, omdat ze niet samen met GroenLinks in het college kunnen komen

De nieuwe coalitie heeft 11 van de 19 zetels. Menninga neemt nu de formatie op zich. Hij hoopt het coalitieakkoord tijdens de raadsvergadering van 26 april te kunnen presenteren.

Lees ook:

- Dijkgraaf Ten Brink wordt informateur in Delfzijl

- Verkiezingen in Delfzijl: Fractie2014 alleen aan kop, PVV nieuw binnen