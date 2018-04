'Derby van het Noorden leeft niet meer zoals tien jaar geleden'

'Natuurlijk is het wel een speciale wedstrijd, maar het is niet meer zoals tien, vijftien jaar geleden.' Dat zegt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas over de 'Derby van het Noorden', tussen SC Heerenveen en FC Groningen, zondagmiddag om half drie.

'Het was destijds haat en nijd, ludieke acties. Het wordt allemaal wel minder', zegt Baas. 'Laten we eerlijk zijn: bij Heerenveen staan niet heel veel Friezen meer in de basis en bij Groningen ook maar één of twee Groningers. Het leeft een stuk minder.'

'Meer bijzonder dan tegen Roda JC, dat wel'

Roelof de Vries van Omrop Fryslân onderschrijft het.

'Die conclusie trekken we al een aantal jaren. Heerenveen-Cambuur, dat is dé derby in Friesland. Dat is echt haat en nijd. Zo erg als Ajax-Feyenoord en misschien nog wel erger. Een wedstrijd tegen Groningen is meer bijzonder dan een wedstrijd tegen Roda JC, dat wel. Maar meer is het ook niet.'

Heerenveen mist Schaars

Groningen werkt met een volledig fitte selectie toe naar de uitwedstrijd tegen Heerenveen. De Friezen kampen met personele problemen: Stijn Schaars en Martin Ødegaard staken de rest van het seizoen aan de zijlijn.

'Het hele vervelende nieuws is toch wel de dubbele beenbreuk van Schaars', zegt De Vries. 'Al vond ik hem dit seizoen wel wat minder aanwezig. Zijn vervanger zal waarschijnlijk Kobayashi zijn, toch ook geen verkeerde voetballer.'

Baas: 'Ik kijk uit naar het duel Kobayashi-Doan. Twee Japanners op de Nederlandse velden, heerlijk!'

'Groningen doet het heel aardig'

Groningen verloor vorige week van Ajax, maar oogstte lof met het spel.

'Ik vind dat Groningen het heel aardig doet de laatste weken. Tegen Ajax had het gewoon moeten winnen, het was beter. Heerenveen vind ik heel wisselvallig. Ik ben benieuwd hoe ze de klap van het wegvallen van Schaars gaan opvangen.'

'Heerenveen soms niet om aan te gluren'

'Ik moet wel zeggen: Heerenveen is dit jaar soms niet om aan te gluren', stelt De Vries

'Maar dat geldt toch voor alle clubs?', zegt Baas. 'Vitesse is ook om te huilen. Iedereen kan van elkaar winnen en dat maakt het ook zo leuk dit seizoen.'



Lees ook:

- Juninho Bacuna: 'Ik blijf altijd alles geven voor Groningen'

- FC Groningen met Absalem voor geschorste Warmerdam tegen Heerenveen