Juninho Bacuna: 'Ik blijf altijd alles geven voor Groningen'

FC Groningen-middenvelder Juninho Bacuna valt de laatste weken op door zijn sterke spel. Het leverde hem onder meer de lof van Willem van Hanegem op. Bacuna: 'Het is mooi om dat te horen.'

Van Hanegem stak in zijn column in het Algemeen Dagblad de loftrompet over Bacuna. 'Hij heeft met zijn twintig jaar de kwaliteiten om nu de stap naar de top drie te zetten. Fluitend', schreef De Kromme onder meer.

'Het geeft een positieve vibe'

'Dat geeft wel een positieve vibe, het betekent dat je goed bezig bent', zegt Bacuna zelf over die woorden. 'Ik moet nu zorgen dat ik deze lijn doorzet naar de komende wedstrijden.'

Belangrijke periode

Voor Bacuna breekt een belangrijke periode aan. Zijn contract bij FC Groningen loopt na dit seizoen nog één jaar door. En aangezien de club een speler niet graag transfervrij de deur laat uitlopen, moet hij deze zomer kiezen: bijtekenen of een transfer maken.

'Verlengen of weg, dat zien we dan wel. Ik focus me nu op de komende wedstrijden. Natuurlijk wil ik graag stappen maken. Maar ik focus me op het nu, op Groningen. En ik denk dat het ook gewoon de prioriteit moet zijn. Groningen is de club waar ik altijd heb gevoetbald en dat zal ik ook nooit vergeten. Dus ik blijf altijd alles geven voor Groningen.'

'Dipje na de winterstop'

Bacuna was in de laatste thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle en Ajax een van de uitblinkers op het veld.

'Na de winterstop had ik even een dipje en kwam ik op de bank te zitten. Daarna heb ik het goed opgepakt en zet ik elke dag en elke wedstrijd weer een goede stap. Ik moet zorgen dat ik me zo blijf ontwikkelen en dan kan ik aan het einde zeggen dat ik een goed seizoen heb gedraaid. Dat probeer ik te doen.'

