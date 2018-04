Definitief: drugslab in Zuidlaren, zes arrestaties

De politie heeft vrijdag zes verdachten aangehouden bij een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. In de loods zat, zo bevestigt de politie nu, een drugslaboratorium.

De zes aangehoude personen zijn gecontroleerd door specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning en Ontmantelen (LFO) en door ambulancepersoneel. Ze worden naar het politiebureau gebracht.

Chemicaliën, geen hennep

Agenten gingen vrijdag naar de loods, omdat een vreemde lucht was geroken. De politie verwachtte een hennepkwekerij aan te treffen, maar in plaats daarvan vonden ze chemicaliën. De straat is afgezet.

Vierde dit jaar

Volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer is dit het vierde drugslab dat dit jaar opgerold wordt in Noord-Nederland. Vorig jaar werden zes drugslabs in de noordelijke provincies ontmanteld.

In dit artikel meldden we voorheen dat de politie vermoedde dat het om een drugslab ging. Dat heeft de politie nu bevestigd.

