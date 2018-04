Zo gevaarlijk is een drugslab in je buurt, en zo herken je er een

De nieuwe politiechef Noord-Nederland waarschuwde er bij zijn aanstelling vorig jaar voor: de 'drugslabs' rukken op van het zuiden naar het noorden van Nederland. Wat betekent dat voor ons?

Eind maart rolde de politie een drugslab op in Zuidlaarderveen. Deze vrijdagmiddag trof de politie opnieuw chemicaliën in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. De politie bevestigt dat het om een drugslab ging. Daar had het ook alle schijn van: een rare lucht, een volgens de politie 'grote hoeveelheid' chemicaliën en zes aanhoudingen van personen in witte labjassen.

De afgelopen jaren ontdekte de politie zo'n twee per drugslabs per jaar in Noord-Nederland. Vorig jaar waren dat er echter zes, over het hele jaar. De labs werden ontdekt in Assen, Berlikum, Zuidwolde, Haulerwijk, Herbaijum en Suwâld. In Groningen werd een opslaglocatie ontmanteld. Dit jaar ontdkete de politie al vier drugslabs.

Hoe gevaarlijk is een drugslab in je buurt? En hoe herken je er een?

1. Wat voor spul wordt gebruikt in een drugslab?

In een drugslaboratorium worden veelal synthetische drugs gemaakt. XTC of Amfetamine zijn de bekendste producten. Maar er zijn er meer. Meth, LSD, P-2-P, P-C-P, MDEA, MDA, DOB, 2C-B of Nexus.

Ze hebben met elkaar gemeen dat er drugs ontstaat als je verschillende chemische stoffen mengt en bewerkt. Te denken valt dan aan stoffen met welluidende namen als Piperonylmethylketon (voor XTC) of Benzylmethylketon (voor Amfetamine), maar ook efedrine of ergometrine zijn gebruikte grondstoffen.

2. Wat zijn de meest voorkomende plekken voor drugslabs?

De politie, die een speciale pagina heeft voor vermoedens van een drugslab, stelt dat labaratoria het vaakst te vinden zijn op industrieterreinen, in bedrijfsverzamelgebouwen, bij boerderijen en afgelegen gebouwen.

Vooral Brabant is bekend om zijn drugscriminaliteit en vele drugslabs. Gery Veldhuis, de recent geïnstalleerde politiechef van Noord-Nederland, sprak bij zijn aanstelling echter uit dat drugscriminaliteit een overeenkomst is tussen Noord- en Zuid-Nederland. Toch zijn de aantallen in Brabant van een andere orde: daar werden vorig jaar zo'n zestig drugslabs ontmanteld.

3. Hoe ziet een drugslab eruit?

Omroep Brabant heeft door de drugscriminaliteit in haar provincie, een aardig beeld van hoe een drugslab eruit kan zien. Zo professioneel als een lab er aan het eind van de serie Breaking Bad uitziet, gaat het er in de praktijk niet aan toe. Dit is een kijkje in het XTC-drugslab in Eindhoven, waar vorig jaar 5500 liter chemicaliën werd aangetroffen.

Verder staan in labs vaak vrieskasten en opslagruimtes waar de chemicaliën geregeld in jerrycans staan opgeslagen.

4. Waarom zijn drugslabs gevaarlijk?

Even los van het feit dat drugs fabriceren illegaal is, is het volgens de brandweer een probleem dat de mensen die met de chemicaliën aan het fröbelen zijn, nauwelijks kunnen zien in welk stadium het proces van het drugsmaken is. Zeker als het een vrij amateuristisch lab is.

Het is bij de productie van dit soort verdovende middelen belangrijk dat ingrediënten worden gekoeld of juist worden verwarmd. Als er in het productieproces wat misgaat kan er brand uitbreken.

Chemicaliën hebben de vervelende eigenschap te kunnen ontploffen of 'gewoon' giftig te zijn. Dat is dus een gevaar voor de buurt. Ook kunnen jerrycans gaan lekken met alle gevolgen van dien.

5. Hoe herken je een drugslab in je buurt?

Een hennepkwekerij kun je nog wel eens ruiken. De zoetige walm slaat geregeld letterlijk door de ramen en over het portiek. XTC en andere synthetische drugs ruiken totaal anders. Dus hoe weet je dan dat er een lab zit? Op de website van de politie staat dat je ook zo'n lab wel degelijk kunt ruiken.

Er wordt met een kleine chemische fabriek gewerkt en het stinkt ook chemisch. Bij invallen spreken agenten wel eens van een amandelachtige lucht. Andere spreken weer van een anijsachtige geur. Om die reden worden kieren van ramen en deuren vaak afgedicht met purschuim. Toch: merk je dat er een chemische lucht uit een pand komt waarvan je niet weet wat er gebeurt? Het kan wel eens handig zijn om de politie te bellen.

Delen van dit artikel zijn eerder gepubliceerd bij Omroep West.

