Bommen met spijkers in woning Siddeburen: OM eist celstraf

Voor het hebben van explosieven in zijn voormalige woning in Siddeburen is tegen een 38-jarige Assenaar zes maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De agenten kwamen op 23 november vorig jaar bij de man aan de deur, nadat de buurvrouw had geklaagd over een henneplucht. De man gaf de agenten geen toestemming om zijn woning te doorzoeken. Later, met een machtiging, werd het huis alsnog doorzocht.

Nitraatbommen met scherven en spijkers

De agenten troffen bussen met butaangas en zelfgemaakte nitraatbommen aan. De bommen zaten geplakt aan plastic flessen, gevuld met scherven en spijkers.

Ook vonden de agenten een clubvlag van FC Groningen. Met het oog op de geplande voetbalmatch tussen FC Groningen en Feyenoord op 25 november vreesde de politie voor een aanslag tijdens die match. Alle computers in de woning werden onderzocht op mogelijke plannen die daarvoor waren gemaakt, maar er werd niets gevonden.

Gek van bommen en granaten

De man had maar één doel, zei hij tegen de rechters. Hij wilde zijn bommen in een weiland laten ontploffen en dat filmen. Hij was verzot op het bekijken van explosies op internet en televisie. Hij wilde die filmpjes zelf maken en op internet plaatsen. De man was geen supporter van FC Groningen. Die vlag had hij ooit eens gekregen.

De officier van justitie zag geen aanwijzingen dat de man bezig is geweest met het voorbereiden van een aanslag. Wel heeft hij met het maken van deze bommen de wapenwet overtreden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Door stoornissen kan de daad hem in verminderde mate worden aangerekend. Volgens de eis moet hij zich laten behandelen en een harddrugsverbod opgelegd krijgen. Als het OM zijn zin krijgt, hoeft de Assenaar niet meer de cel in, omdat hij al twee maanden in voorarrest heeft gezeten.

De rechtbank doet 20 april uitspraak.