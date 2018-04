Overstappen tussen bussen? Nu ook met water, wifi en winkel

Gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Henk Brink (Drenthe) hebben vrijdag de eerste zogeheten 'hub' geopend bij het knooppunt van de N33 en N34 bij Gieten.

Een hub is een vervoersknooppunt waar verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen. Dit jaar worden in Groningen en Drenthe ruim vijftig van zulke overstapplekken geopend. Volgens de provincies moeten de hubs zo aantrekkelijk worden, dat het niet erg is om er even te moeten wachten.

Watertappunt, wifi en kiosk

Zo komt er een tappunt voor gratis water en is er wifi. Ook kan er ruimte worden gemaakt voor een kiosk of winkel. Vóór de zomer worden alle hubs zichtbaar gemaakt met een blauw bord.

De hub bij Gieten is het eerste knooppunt dat de extra faciliteiten heeft gekregen en sinds vrijdagochtend is voorzien van de nieuwe hub-huisstijl.

Praatpaal voor hubtaxi

Bij alle hubs komt ook een blauwe praatpaal te staan. Reizigers kunnen daar hun 'hubtaxi' bestellen. Die gaan vanaf komende maandag rijden. De hubtaxi's zijn een nieuwe vorm van publiek vervoer, waarvoor de provincies en gemeenten de handen ineengeslagen hebben. Kleinschalig openbaar vervoer (een taak van de provincie) wordt daarbij gecombineerd met leerlingenvervoer en wmo-vervoer (waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn).

'Vanaf die praatpalen kun je dus je hubtaxi bellen, en kun je dan voor het laatste stukje naar huis gebracht worden', licht gedeputeerde Fleur Gräper toe.

