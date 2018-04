Boels-Dolmans de snelste in ploegentijdrit Stadskanaal

De vrouwen van Boels-Dolmans, met kopvrouw Anna van der Breggen, waren in de ploegentijdrit (etappe 3B) in en rond Stadskanaal tijdens de Healthy Ageing Tour een klasse sterker dan de concurrentie.

De wielrensters van Canyon-SRAM eindigden als tweede, op een minuut en één seconde.

Pieters blijft leider

Amy Pieters, ook lid van de winnende formatie, blijft leider in het klassement.

Ochtendrit door het Oldambt

In de ochtenduren won Kirsten Wild de derde etappe A, door het Oldambt. Ze was in de eindsprint de snelste.

