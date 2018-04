Jan uit Groningen is op stoom in Belgische quiz Blokken

Jan in de uitzending (Foto: Blokken één)

Een bekende Vlaming is de Groningse Jan van Soeren nog niet, maar een onverwachts groot avontuur mag het wel heten.

De 23-jarige Stadjer is op stoom in de Belgische quiz Blokken. Hij zit nog steeds in de show en heeft al duizenden euro's verdiend. En er zijn zelfs Belgen die voor 'de Hollander' duimen.

Blokken een begrip

De quiz Blokken bestaat al sinds 1994 en is een begrip in België, maar er kijken ook veel Nederlanders naar. Zo ook Jan en zijn huisgenoten in Groningen.

'Ik riep altijd dat ik dat ook wel kon', vertelt Jan die lachend verder gaat: 'en nu kan ik ook wel zeggen dat dat terecht is.'

Op naar Vlaanderen

Van Soeren heeft nog nooit meegedaan met een tv-quiz, maar besluit zich wel op te geven voor Blokken. Halverwege maart moet hij zich in de studio's bij Brussel melden.

'Dat is wel even een rit, maar gelukkig zijn er meerdere opnames op een dag', vertelt hij daarover. 'Alleen ik moest uiteindelijk wel blijven slapen, want het ging zo goed dat het niet allemaal op één dag opgenomen kon worden.'

Lastige Belgische vragen

De Groninger doet het dus goed en dat ondanks de soms lastige Belgische vragen. 'Die zijn ondoenlijk voor Nederlanders, laat staan een Groninger die ver van de grens woont', aldus de quizkandidaat.

'Maar verder doe ik regelmatig mee aan een pubquiz in de Stad en ik vind het leuk om mijn algemene kennis goed op niveau te hebben.'



Een Bekende Vlaming?

Het succes van de Nederlander valt ondertussen in België op. Hij is al verschenen in drie Belgische kranten en op social media krijgt hij veel vriendschapsverzoeken en berichtjes.

Iets dat Jan zelf helemaal niet had verwacht: 'Ik dacht dat ze zouden denken: die Hollander wint weer, kan hij niet weg? Maar nee, ze zijn gecharmeerd en ik krijg alleen maar positieve reacties.'

Foto: Jan in de studio

Groningse nuchterheid

Een verklaring voor de houding van de Belgen heeft Jan niet. Toch denkt hij wel dat zijn afkomst er iets mee te maken heeft:

[Quote:Jan van Soeren - Ik denk dat het beeld dat ze van Hollanders hebben ook wel wat meer de directheid van de Amsterdammers is. Het Groningse is dan een welkome afwisseling]

'Kennelijk is de Groningse nuchterheid goed aanwezig bij me. Ik denk dat het beeld dat ze van Hollanders hebben ook wel wat meer de directheid van de Amsterdammers is. Het Groningse is dan een welkome afwisseling.'

Duizenden euro's al binnen

Jan heeft inmiddels vierduizend euro binnen en is nog steeds in de race. Elke dag die hij overleeft, is goed voor duizend euro meer. Geld verliezen kan hij niet.

'Dat is wel erg fijn', lacht Jan. 'Ik ga het eerst, hoe saai ook, maar gebruiken voor mijn studie. Maar mijn broer studeert straks in New York. Daar kan ik nu zeker wel naartoe.'

Kijken met vrienden

Vanavond gaat Jan weer kijken met vrienden, net als de afgelopen dagen. Hij weet al hoe het afloopt, maar heeft dat nog met niemand gedeeld.

Lachend vertelt hij: 'De meesten komen er dan ook pas deze dagen achter dat ik het goed doe en zijn helemaal verbaasd. Dat is wel leuk om mee te krijgen. Het is een feestje om samen te kijken zo.'

Foto: Wiebe Klijnstra presenteert Klouk



Maar is hij ook Klouk?

Allemaal leuk en aardig natuurlijk dat succes in België, maar zou Jan het ook goed doen in Klouk? Dat weet hij zelf nog zo net niet.

'Ik ken het zeker wel, maar ik denk dat ik me daar nog wel even in moet verdiepen. Ik ben een geboren Stadjer, maar spreek geen Gronings bijvoorbeeld. Het zou een uitdaging zijn.'

Blokken is elke werkdag om 18.30 uur te zien op Eén. Terugkijken kan hier.