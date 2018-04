Deel dit artikel:











WK wielrennen 2020 weer stapje dichterbij (Foto: Archief)

Het WK wielrennen dat mogelijk in 2020 in Groningen en Drenthe wordt verreden is vrijdagmiddag op de Topevenementenkalender geplaatst. Jaarlijks komen gemiddeld drie evenementen in ons land daarvoor in aanmerking.