Wat doen het UMCG, de politie en de Bencom Groep met de blockchain?

Het is de belangrijkste en grootste vernieuwing van het internet sinds de 'uitvinding' van het internet zelf: de blockchain. Zo wordt gezegd. Maar wie begrijpt nou precies wat die blockchain is en waarvoor hij dient? Het is nu nog het terrein van experts, maar dat verandert snel. Bij veel organisaties dringt het besef door dat ze er wat mee kunnen - of moeten.

Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek storten zich drie dagen lang honderden experts, nerds en pioniers op technologiegebied zich op dit onderwerp. Op de Blockchain Hackathon zullen ze praktische toepassingen van de blockchain bedenken voor bedrijven en organisaties als de politie, het UMCG en banken. Daarmee is Groningen even het brandpunt van alles wat er rond de blockchain gebeurt. Het is een van de grootste blockchain-happenings ter wereld.

NoordZaken vraagt drie organisaties welke plannen ze met de blockchain hebben. Alle drie doen ze mee aan de Blockchain Hackathon.

Idee: Hospital @ home

Bedenker: UMCG

Blockchain-uitdaging: Maak de patiënt eigenaar van zijn medisch dossier en regel een veilige toegang voor zorgpartijen die de gegevens nodig hebben.

Monique Taverne, innovatieadviseur bij het UMCG:

'Stel: een patiënt met dementie belandt met een longontsteking in het ziekenhuis. We weten dat dergelijke patiënten sneller herstellen in hun eigen omgeving dan in het ziekenhuis. We sturen ze daarom het liefst zo snel mogelijk naar huis. Om ze ziekenhuiszorg in de vertrouwde omgeving te leveren werkt het UMCG samen met thuiszorg, verpleging, huisarts, de fysiotherapeut, de diëtist, de leverancier van hulpmiddelen. Omdat die partijen niet in elkaars digitale dossier kunnen werken, zijn ze aangewezen op een papieren dossier bij de patiënt thuis.'

'Wij onderzoeken of de blockchain geschikt is om al die partijen toegang te geven tot één accuraat dossier dat veilig wordt bewaard en waarbij de privacy gewaarborgd is.

Dat wordt natuurlijk geen open blockchain, maar wat we noemen een permissie- of private blockchain, een besloten netwerk van computers.'

'We hebben nu al wel het Elektronisch Patiënten Dossier. Daar hebben de zorgpartijen de regierol. Zij regelen de toegang. Het verschil met Hospital at Home is dat daar de patiënt of de mantelzorger de regierol heeft.'

'We hebben nog veel vragen; over hoe de techniek werkt, hoe de veiligheid is verzekerd en hoe privacy van gegevens wordt gewaarborgd. We hebben het Hospital at Home-project voor patiënten met dementie opgezet, maar we kunnen evengoed een reeks andere patiëntgroepen bedenken waar we het ook voor kunnen bouwen.'

'Meer in de toekomst gezien leent het systeem zich ook voor monitoren van patiënten op afstand met bijvoorbeeld sensoren. Dan kunnen we eerder ingrijpen en voorkomen dat iemand opnieuw in het ziekenhuis terecht komt. Dat vraagt wel om samenwerken met allerlei verschillende zorgverleners. Ze moeten alle toegang hebben als er een alarmbel gaat rinkelen. Het zal niet in één keer lukken iets te bouwen dat honderd procent werkt, de blockchaintechniek is nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar een begin willen we dit weekend zeker maken.'

Idee: Afpak-administratie op de blockchain

Bedenker: Politie.NL, het Groninger korps doet hieraan mee

Blockchain-uitdaging: Bouw een blockchain-systeem voor het vastleggen van alle documentatie rond beslaglegging van goederen

Frank Smilda, hoofd van de Dienst Regionale Informatie Organisatie Politie Noord-Nederland:

'In de wereld van het visuele geld, de cryptocurrencies, waar de bitcoin er een van is, gaat veel zwart geld om. Volgens Europol draait zeventig procent van al het zwart geld op cryptocurrencies. De onderliggende technologie is de blockchain. Voor ons is dat een zeer interessante technologie. Willen we als politie niet achter blijven in de wereld van de cybercrime, dan moeten we die ontwikkelingen op de voet volgen. Ikzelf doe dat al jaren.'

'Binnen de Nationale Politie denken we na over hoe we de blockchain kunnen benutten voor criminaliteitsbestrijding. Meer concreet kunnen we nu al de blockchain gebruiken voor versnellen en versimpelen van processen. Op de Blockathon die het ministerie van Veiligheid en Justitie een half jaar geleden organiseerde hebben it-experts een blockchain-toepassing ontwikkeld voor een registratiesysteem voor beslaglegging van goederen. In het systeem wordt het hele beslagproces vastgelegd en kan het van begin tot eind kan worden gevolgd.'

'Op de Blockchain Hackathon van dit weekend hebben zich acht teams ingeschreven voor het thema public security. We hebben ze gevraagd de blockchain te gebruiken om bewijsvoering te registreren. Ook gaan ze aan de slag met een systeem waarin cybercriminaliteit wordt bijgehouden. Ieder land doet dat op zijn eigen manier, waardoor uitwisseling van gegevens lastig is. Wanneer je daar nou een blockchain-systeem voor maakt en dat beschikbaar maakt voor andere landen, dan kan dat de criminaliteitsbestrijding verbeteren.'

Idee: Blockchaintoepassing voor Gaslicht.com

Bedenker: Bencom Groep

Blockchain-uitdaging: Bedenk een toepassing waar verhuizing en wisseling van energieleverancier inzichtelijk zijn voor energiebedrijven, netbeheerders en andere partijen van belang.

Ben Woldring, directeur Bencom Groep:

'Op de Blockchain Hackathon bouwen we met een team van softwareontwikkelaars aan een prototype van een blockchaintoepassing voor Gaslicht.com, onze energievergelijker. Wanneer mensen verhuizen en daarbij van energieleverancier wisselen, gaat er vaak van alles mis. Ze krijgen bijvoorbeeld een brief van de netbeheerder dat ze worden afgesloten terwijl ze nog geen nieuw nieuw energiebedrijf hebben gekozen. Dat zorgt voor veel stress en gedoe.'

'We willen een toepassing bouwen waarin gegevens van de aanvraag voor een nieuwe energieleverancier direct bekend zijn bij alle circa vijftig energiebedrijven en bij de netbeheerders. De datum van sleuteloverdracht moet voor iedereen duidelijk zijn zodat het hele proces soepel verloopt.'

'Je kunt ook zoiets bedenken voor het regelen van aansluitingen van elektra, water en telecom bij bijvoorbeeld nieuwbouw. Consumenten hebben behoefte aan inzicht in hoe dat verloopt. Nu hebben ze vaak geen idee wie wanneer een leiding komt leggen.'

'De Hackathon is heel geschikt om dergelijke toepassingen te ontwikkelen. Het is een soort stoomketel waarin onder tijdsdruk dingen tot stand komen. Al weet je niet of je ook daadwerkelijk slaagt.'

'Binnen Bencom denken we al langer na over blockchain-toepassingen. We willen de bestaande app waarin klanten hun telecom-, energie- en verzekeringsgegevens en contracten bijhouden op de blockchain laten draaien. Dan kun je bijvoorbeeld in de app aangeven dat je een nieuw energiecontract wilt, met die en die voorwaarden. Dat is dan zichtbaar voor leveranciers. Nu moet je nog zelf op zoek, dan gaat de app als het ware voor je aan het werk. Het verkeert allemaal nog in een experimentele fase, maar we zetten stappen.'

'De Hackathon is trouwens echt bijzonder. Er zijn hier zevenhonderd mensen uit allerlei landen bijeen in een geweldige en inspirerende sfeer. Het betekent echt wat voor Groningen. En alle hotels in de stad zijn vol.'

