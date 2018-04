Mocht Hoogezand-Sappemeer vergunning zonnepark wel geven?

Mocht de gemeente Hoogezand-Sappemeer de vergunning voor het zonnepark bij Sappemeer wel afgeven? Dat was één van de vragen die werd gesteld bij de zitting van de Raad van State over het park.

Het zonnepark moet met 117 hectare het grootste park van Nederland worden. Maar omwonenden zien dat niet zitten.

Stedelijk gebied

Zij vragen zich dan ook af of de gemeente wel de partij is die de vergunning voor het park had mogen afgeven. 'De gemeente is alleen bevoegd om een zonnepark van deze grootte af te geven, als het park grenst aan stedelijk gebied', zei Nette Kruzenga, één van de omwonenden.

Wie in Sappemeer langs het Achterdiep of de Langewijk rijdt, zal niet snel zeggen dat het stedelijk gebied betreft. Toch ziet de provincie Groningen het wél als stedelijk.

En dus is de gemeente Hoogezand-Sappemeer, inmiddels Midden-Groningen, de rechtmatig vergunningsverlener, zegt Yoka Bartelds, juriste van de gemeente. 'Je kan een hele tijd discussies voeren over hoe stedelijk gebied eruit ziet. Maar de provincie zegt heel helder dat het stedelijk gebied is.'

Gaswinning en zonnepanelen

Ook de combinatie van (de gevolgen van) gaswinning en zonnepanelen op vrijwel dezelfde locatie doet bij de omwonenden pijn. 'We hebben al scheuren in ons huis, en nu wordt het door het wegvallende uitzicht ook nog eens minder waard', zegt één van de verweerders.

De vraag of het ethisch verantwoord is om het grootste zonnepark van Nederland nu juist op deze plek neer te zetten, is daarom gerechtvaardigd. Al gaat de Raad van State daar natuurlijk niet over, weet ook gemeentelijk juriste Bartelds.

'De energietransitie is iets dat speelt., de gemeente heeft daar een rol in. Je kan weigeren er een zonnepark neer te zetten op basis van de maatschappelijke onrust, maar wat moeten we dan met elkaar?', vraagt ze zich af.

Weinig publiek

Overigens kwamen er niet veel mensen op de zitting in Den Haag af. Waar de tribune van de Tweede Kamer nog vol zat tijdens één van de gasdebatten na de beving bij Zeerijp, kwam voor de 320.000 zonnepanelen slechts een handvol Groningers naar Den Haag.

Henk Scheffer, die sprak namens de stichting Stop Zonnecollectoren, verklaarde de vrij lege zaal: 'Ik spreek mede namens twee mensen die hier niet aanwezig kunnen zijn, omdat het emotioneel te zwaar voor hen is.'

Uitspraak

De Raad van State probeert over zes weken uitspraak te doen. De Stichting Stop Zonnecollectoren bereidt zich overigens al voor op een tegenvallend resultaat: 'Dan gaan we het tot in Europa aanvechten', aldus Scheffer.

Yoka Bartelds van de gemeente wacht die gang naar Europa af: 'Ik zie dat met enthousiasme en spanning tegemoet.'

