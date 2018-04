Deel dit artikel:











Pieterzijl hoopt: 'We zijn nog aan de bal en moeten het tij keren' Demonstratie en onrust in Pieterzijl (Foto: RTV Noord)

De plannen om te gaan 'fracken' in de buurt van Pieterzijl brengen het dorp in rep en roer, ziet ook inwoner Geert Zijlstra: 'Er is nu onrust.'

Toestemming is er nog niet gegeven en dat biedt weer hoop: 'We zijn nog aan de bal, maar moeten dat gevoel ook houden om het tij nog te keren.' Dat - en meer - in Noord Vandaag. 1) Onrust in Pieterzijl Pieterzijl is in rep en roer sinds minister Wiebes de NAM toestemming gaf om het gasveld daar leeg te boren met behulp van fracken. Geert Zijlstra, woont in Pieterzijl en vertelt hoe het dorp omgaat met de plannen. Wethouder Henk Bakker van Zuidhorn is ook niet blij.

2) Politie valt drugslab binnen De politie heeft vrijdag zes verdachten aangehouden bij een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. Verslaggever Steven Radersma vertelt wat er allemaal is gebeurd.

3) Het mooie weer komt eraan En dat dat wat met mensen. Ronald Niemeijer nam een kijkje in een tuincentrum om de voorjaarskriebels te peilen.

4) Hongerstaker geeft het stokje door Hongerstaker Jan Holtman kan eindelijk weer normaal eten. Hij was in hongerstaking, om aandacht te vragen voor de bevingsproblematiek Na 26 dagen heeft hij het stokje doorgegeven aan een nieuwe hongerstaker.

5) Marco Borsato trapt tour af in Martiniplaza En Ronald ging alvast even bij hem kijken. Wordt het nog wat vanavond? Eén ding is wel duidelijk: Marco kan 'aaierbal' niet meer verkeerd zeggen.