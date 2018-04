Deel dit artikel:











Bauke Mollema raakt achterop in Ronde van het Baskenland (Foto: Bauke Mollema/Twitter)

Bauke Mollema is naar de vijfde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van het Baskenland gezakt. De Groninger ontbrak vrijdag vooraan in de bergrit over 164,7 kilometer van Gasteiz naar Eibar.

Mollema reed in de achtervolgende groep en finishte op 1.27 minuten van de Spaanse winnaar Omar Fraile. Hij duikelde daardoor van de derde naar de vijfde plaats in het algemeen klassement, op 3.06 minuten van klassementsleider Primoz Roglic. De Sloveense wielrenner van Lotto-Jumbo eindigde in de vijfde etappe als tweede en verstevigde daarmee zijn leidende positie. Loodzware bergetappe Zaterdag is de slotdag van de rittenkoers. Dan wacht Mollema en de andere renners een loodzware bergrit over 122,2 kilometer van Eibar naar Arrate. De etappe voert over acht Baskische cols.

Lees ook: - Mollema stijgt naar derde plek in Ronde van Baskenland