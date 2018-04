Stekende Stadjer hangt werkstraf boven het hoofd na drugsruzie

Een 19-jarige Stadjer hoorde vrijdag een jaar voorwaardelijke jeugddetentie tegen zich eisen, met daarnaast een werkstraf van 200 uur, voor een steekpartij in Hoogeveen. Daarbij liet een 19-jarige man uit de Drentse plaats bijna het leven.

Aanleiding voor de steekpartij op 10 oktober vorig jaar in Hoogeveen was een ruzie om drugs.

Mes in borst geboord

Het slachtoffer verkocht kort daarvoor aan de 19-jarige Stadjer en een 21-jarige man uit Groningen drugs, maar de Stadjers weigerden te betalen. De 19-jarige Hoogevener sprak hen op het treinstation aan op de wanbetaling.

De mannen raakten slaags en de Hoogevener kreeg daarbij een mes in zijn borst geboord.

Gevlucht per trein

De beide Groningers lieten het slachtoffer bloedend achter en renden het spoor over. Ze sprongen in de trein richting Meppel. Omstanders sloegen alarm. De politie liet de trein naar Meppel stoppen en haalden de Stadjers eruit.

Het slachtoffer werd intussen met ernstige bloedingen en een klaplong overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde in kritieke toestand.

Noodweer of niet?

De 19-jarige Stadjer bekende dat hij diegene was die stak. Hij was onder druk gezet door zijn vriend, zei hij tegen de rechters. Het gevecht was net gestopt, maar hij dacht dat de Hoogevener opnieuw aanviel.

De officier van justitie vond niet dat hier sprake was van noodweer. De Stadjer moet zich laten begeleiden en behandelen, vond ze. Ze eiste ook 7.500 euro aan smartengeld voor het slachtoffer.

De rechtbank doet op 20 april uitspraak.