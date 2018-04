Sylvia Smit onderscheiden door KNVB

Sylvia Smit is benoemd tot bondsridder van de KNVB. Ze kreeg de onderscheiding overhandigd door voorzitter Michael van Praag.

Vlak voor de aftrap van het WK-kwalificatieduel van de Oranje Leeuwinnen tegen Noord-Ierland kreeg ze de oorkonde en het bijbehorende speldje.

Grote verdiensten

Ze ontving de onderscheiding vanwege haar grote verdiensten voor het vrouwenvoetbal en voor het Nederlands vrouwenelftal in het bijzonder.

De voetbalster uit Stadskanaal maakte in 2004 haar debuut als international. Ze stopte in 2013. In 106 interlands scoorde ze dertig keer.

Punt achter carrière

Smit stopt aan het eind van het seizoen met voetbal. Ze speelt voor DTS'35 uit Ede, dat uitkomt in de Topklasse.

