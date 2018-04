Deel dit artikel:











Schoorsteen vat vlam in Blauwestad (Foto: 112Groningen.nl)

In een woning aan de Anholt in Blauwestad is vrijdagavond rond 19:30 uur brand ontstaan in een schoorsteen. Daarbij kwamen de vlammen uit de pijp.

De toegesnelde brandweer liet een hoogwerker uit Hoogezand aanrukken, maar die kon niet bij de schoorsteen. Met behulp van een paar ladders kon de brandweer er uiteindelijk wel bij en werd de brand geblust. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is onbekend.