Beving van 1.7 bij Lauwerzijl (Foto: Flickr)

Bij Lauwerzijl is zaterdagochtend rond kwart over zeven een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1.7 op de schaal van Richter.

Lauwerzijl ligt buiten de kern van het aardbevingsgebied in onze provincie. De laatste beving bij met Lauwerzijl als epicentrum was op 9 januari 2013 en had een kracht van 1.0 op de schaal van Richter. Lees ook: - Dossier: alles over de aardbevingen in Groningen