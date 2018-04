Column: Onvoorstelbaar?

Big Bang. Miljarden lichtjaren. Oneindig kleine Higgsdeeltjes. God. Er is een grens aan wat we ons kunnen voorstellen, maar een zonnepark van 117 hectare en 320.000 zonnepanelen ligt nog net binnen ons bereik. Dan moeten we er alleen wel voetbalvelden van maken.

Het is al heel lang een journalistieke gewoonte om het abstracte begrip hectares voor het publiek in voetbalvelden uit te drukken. Het begeleidende scheutje ranja om de levertraan van de cijfers erin te krijgen bij de lezertjes, kijkers en luisteraars. Die zouden zich anders niks kunnen indenken bij een bosbrand van drie hectare. Daarom zijn dat zes voetbalvelden. Kleine voetbalvelden dan. Er zijn ook media die de vuistregel '1 hectare = 1 voetbalveld' hanteren, al is geen enkel veld zo groot. Maar wat dondert het, als we ons er maar wat bij kunnen vóórstellen. Anders kunnen we ons niet indenken hoe erg die brand nou eigenlijk was. Of dat zonnepark.

Want daarover ging het gisteren dus bij de Raad van State. Het grootste zonnepark van Nederland, dat bij Sappemeer moet worden aangelegd. Nou stel je je bij een zonnepark iets vrolijks voor, een ideale vakantiebestemming, dus je denkt eerst: hoe groter hoe beter. Maar in werkelijkheid is het een enorme verzameling glasplaten van 117 hectare en omdat we daar geen beeld bij hebben: dat is 164 Euroborg-velden. Pakweg dertien velden lang en dertien velden breed. Kunt u het zich nu beter voorstellen? Voor de hockeyers onder ons: het zijn 233 hockeyvelden. En 280.926 pingpongtafels, maar dan kom je van de regen in de spreekwoordelijke drup. Want bij getallen boven de duizend kunnen we ons óók niks voorstellen. Tien, honderd, duizend, veel. We zijn een soort logaritmische hottentotten. Je kan misschien nog beter zeggen: ongeveer de binnenstad van Groningen.

Als we dan toch aan het vertalen slaan: die zonnepanelen hebben honderd megawatt vermogen. Huh? Ze leveren genoeg energie voor honderdduizend huishoudens. Ja, en? Nou, dat is bijna de hele stad Groningen. Ah! En wat kost dat? Tachtig miljoen euro. Huh? Veertig keer het jaarsalaris van Ralph Hamers. Ken ik niet. Tweeduizend modale jaarsalarissen. Ja, en? Daar kun je zestien miljoen sixpacks bier van kopen, dertig miljoen patatjes oorlog of een miljoen keer van naar de hoeren. Ah! Nou kan ik me er wat bij voorstellen... En als je nog even door redeneert kom je ten slotte tot de conclusie: als je voor dertig miljoen patatjes oorlog 164 Euroborg-velden volplempt met zonnepanelen, kan de stad Groningen gedurende het hele seizoen de dagelijkse wasjes draaien van zo'n zevenhonderdduizend jeugdelftallen. Dat is dan het beeld dat oprijst uit de getallen.

Soms heb je ook gewoon genoeg aan de getallen zelf. We doen bijvoorbeeld geen moeite om de miljarden kuub gas te vertalen naar kubieke voetbalvelden. De miljarden kuubs, nul, twaalf, zeventien, eenentwintig, et cetera, hebben als naakt getal al genoeg betekenis: veilig of onveilig, haalbaar of onhaalbaar. Ze zijn politieke begrippen geworden.

En soms heb je getallen niet eens nodig om te vertellen hoe erg, prachtig, duur of indrukwekkend iets is. Of er in Sappemeer nou 50 of 164 voetbalvelden vol glas de zon staan te weerkaatsen, we kunnen ons indenken dat het overlast geeft. Hoeveel? Niet te meten, maar daarom nog niet onvoorstelbaar.

Willem van Reijendam