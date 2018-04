Veendammer CDA is teleurgesteld; ChristenUnie realistisch over plek aan de zijlijn

Het bericht dat GemeenteBelangen Veendam de formatiebesprekingen start met de Partij van de Arbeid, VVD en D66, is een teleurstelling voor het CDA. De Christenunie snapt dat GB eerst in gesprek gaat met de PvdA.

Zowel het CDA als de ChristenUnie deden samen met de VVD en D66 mee in het huidige college van Veendam, maar moeten nu toekijken vanaf de zijlijn, terwijl de VVD en D66 wél meepraten.

'Ik vind het ontzettend jammer', stelt CDA-voorman André Hammenga. 'We hadden als coalitiepartij nog graag een periode doorgezet. De afgelopen jaren hebben we best goede dingen kunnen doen voor Veendam; met name op het gebied van afvalscheiding en groenonderhoud. Jammer dat we dat niet kunnen doorzetten.'

PvdA logische optie

Hammenga hoorde in het gesprek met GemeenteBelangen dat praktisch alle partijen aan informateur Henk-Jan Schmaal meedeelden dat praten met de PvdA de meest logische optie was.

'De vorige keer lukte dat niet, omdat de PvdA zich vasthield aan de SP. Nu doet de PvdA wel weer mee, dat is ook logisch. We hadden de hoop om misschien aan de zijlijn toch mee te kunnen doen.'

'Keurig op de hoogte gehouden'

ChristenUnie-leider Dirk Klamer wil vooral realistisch naar de situatie kijken. 'GemeenteBelangen heeft ons keurig op de hoogte gehouden', stelt hij.

'Wij hebben zowel GemeenteBelangen als de PvdA erop gewezen dat zij vooral aan zet zijn. We hebben beide partijen ook meegegeven om dingen die misschien nog dwars zitten naar elkaar uit te spreken en er een streep onder te zetten. Dat lijken beide partijen te doen, dat is goed en heel professioneel. Maar ze zijn er nog niet uit, we wachten rustig af.'

Klamer wil als één-na-kleinste fractie geen plek opeisen. 'We hebben de afgelopen jaren een constructieve houding aangenomen en dat doen we nu weer.'

'Ik verwacht dat ze eruit komen'

Hammenga denkt dat GemeenteBelangen, de Partij van de Arbeid, VVD en D66 wel tot een nieuwe coalitie zullen komen. 'Er zitten best wel wat pijnpunten tussen GB en de PvdA. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat ze eruit gaan komen.'

