Schadeloket heeft 706 nieuwe meldingen

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade zijn inmiddels 706 nieuwe meldingen van bevingsschade binnengekomen.

Het schadeloket opende op 19 maart. Vooral in de eerste twee dagen kwamen er veel meldingen binnen: zo'n tweehonderd. Het is opgericht om de afhandeling van schade over te nemen van het Centrum Veilig Wonen (CVW)

Kennismaking met betrokken partijen

De commissie is afgelopen week officieel met haar werkzaamheden begonnen. Voorzitter Bruno van Ravels start komende week met de kennismaking met maatschappelijke organisaties, de lokale en regionale overheden en andere partijen die betrokken zijn bij de gevolgen van de aardbevingen in onze provincie.

Afhandeling schade

Rond 16 april verwacht de commissie meer bekend te maken over de manier waarop het de afhandeling van schade wil afhandelen.

Lees ook:

- Rutte: 'Zolang het nodig is, is er geld voor Groningen'

- Schadeloket krijgt 500 nieuwe meldingen

- Onafhankelijke Raadsman ook voor klachten over nieuwe Commissie Mijnbouwschade

- Zestig schademeldingen bij nieuwe schadeloket

- Het nieuwe schadeloket is er, maar waar vind je het?

- Dit moet je weten over het nieuwe schadeprotocol