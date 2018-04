Vrouwen uit Stad en Loppersum bij arrestanten drugslab

Van de zes verdachten die vrijdagmiddag gearresteerd werden bij de inval in een drugslab aan het Bolwerk in Zuidlaren, zijn drie vrouwen die uit de stad Groningen en de gemeente Loppersum komen.

Bij de mannen die zijn gearresteerd is een inwoner van Emmen en twee man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Ook hennep

In de loods waar het drugslaboratorium ontdekt werd, zat ook een hennepkwekerij. De politie meldt dat daar driehonderd hennepplanten en zo'n tienduizend hennepstekken zijn aangetroffen.

Ontmanteling duurde tot middernacht

Er is vrijdag tot rond middernacht in de loods gewerkt aan de ontmanteling van het drugslab en de hennepkwekerij. Ook is een huis in Emmen doorzocht.

Auto's in beslag genomen

Er werden vier auto's, telefoons en een hoeveelheid contact geld in beslag genomen. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen om hoeveel geld het gaat.

