Republikeins Genootschap op Koningsdag langs de route met 'een flink tegengeluid'

Het Republikeins Genootschap wil op Koningsdag tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de stad Groningen 'een flink tegengeluid laten horen'.

Dat zegt Floris Müller van het genootschap. 'We hopen met een honderdtal mensen langs de route te staan.' Dat gebeurt in koppeltjes van twee personen, verspreid langs de route.

Gaswinning

De republikeinen staan jaarlijks langs de route op Koningsdag om te protesteren. Nu de koning het in Groningen viert, focust het Republikeins Genootschap zich op de rol die hij volgens hen speelt bij de gaswinning.

'Kapitale misrekening'

Müller noemt de keuze voor Groningen als decor van Koningsdag 'een kapitale misrekening van de koning en de RVD'.

'Volgens mij zien Groningers niet zo veel in de komst van een van de grootaandelhouders in de Shell en de NAM, naar de regio die zo hard getroffen is door de gasboringen van beide bedrijven. Het is een buitengewoon verkeerd signaal.'

Publiek is verdeeld

Het publiek van RTV Noord is verdeeld over de komst van het koningspaar. Zestig procent gaf in januari in ons Lopend Vuur aan het eens te zijn met de stelling 'De koning is hier altijd welkom', veertig procent was het oneens.

