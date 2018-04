Paracycling op de tandem: 'De stoker stookt het vuurtje op'

De Healthy Ageing Tour bestaat dit jaar uit drie onderdelen. Een vijfdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen, een juniorenkoers en paracycling. Cor van Leeuwen en Stephen de Vries rijden samen op de tandem bij het onderdeel paracycling.

Van Leeuwen is de piloot, De Vries de stoker. 'Degene die achterop zit stookt het vuurtje op, vandaar dat we hem de stoker noemen', zegt Van Leeuwen.

Op de fiets verdelen de twee de krachten. Met commando's wordt er aangeven of er sneller of langzamer gereden moet worden.

Acht procent zicht

De uit Gouda afkomstige De Vries ziet met maar één oog en ook nog eens heel beperkt. Hij heeft nog slechts acht procent zicht. Twee jaar geleden deed de 21-jarige wielrenner mee aan de Paralympics in Rio. Hij behaalde een bronzen medaille.

Hij hoopt over twee jaar ook weer op de Spelen te staan. Samen met Van Leeuwen. Er zijn maar weinig wedstrijden in Nederland voor het duo.

'Ik ben heel blij dat het onderdeel toegevoegd is aan deze koers. Zo krijgt het toch weer wat meer aandacht', stelt De Vries.

'Ik hoop dat het doorzet'

Van Leeuwen vult hem aan: 'Het is mooi dat we nu in Noord-Nederland rijden. Ik hoop dat zich dit doorzet in de komende jaren en dat er ook wat meer deelname komt.'

Van Leeuwen en De Vries zijn niet te kloppen. Ze winnen alle drie de etappes. Het is een mooi begin voor het duo dat nog niet zolang de tandem deelt.

Hoop op het WK

'We hopen dat we naar het wereldkampioenschap mogen. Als dat lukt gaan we eens kijken of we mee kunnen doen bij de wereldtop', besluit Van Leeuwen.

