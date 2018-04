Expeditie Grunnen maakt 'vliegtuigcrash' mee

'Wat zou er in die gele fietskar zitten?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher zich hardop af. Wanneer Bas Hulskamp de kar opent komt er een geel model vliegtuigje tevoorschijn. Het team van Expeditie Grunnen volgt Bas naar de modelvliegtuigclub Stadskanaal.

Niet de enige

Hulskamp is niet de enige die het een mooie dag vindt om een vlucht te maken. Ook André Adolfs heeft zijn rode dubbeldekker meegenomen om een vlucht te maken.

Dan gaat het mis

Eenmaal in de lucht maakt André loopings en andere stunts met zijn vliegtuig. Maar dan gaat het mis, André verliest bereik met zijn vliegtuig en het stort neer.

Hoort erbij

Verderop in een weiland wordt het toestel van André in twee stukken teruggevonden. 'Het hoort bij de hobby' vertelt André aan Bosscher. Het is niet de eerste keer dat André een crash meemaakt: 'Het is inmiddels alweer vijf jaar terug'.

Het luchtruim in

Terug op de club wordt André ontvangen door zijn mede hobbyisten: 'Het is sneu maar het hoort er bij'. Ondertussen is het gele vliegtuigje van Bas het luchtruim in.