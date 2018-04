Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: Sleutelen aan 'Snoeken' (Foto: Marthijs Veldthuis, RTV Noord)

Tien zogenaamde 'Snoeken' op een rij. De 'Snoek' is de bijnaam van de Citroën DS en vandaag was er in Stad een heuse sleuteldag van de DS-club. Het team van Expeditie Grunnen nam een kijkje.

Ook in Expeditie Grunnen:

- 't Peerd van Ome Loeks

- Deddo op zijn tractor

- Lentekriebels voor een grote schoonmaak

- Expeditie Grunnen maakt 'vliegtuigcrash' mee

- Op ziekenbezoek bij Marcel Nieuwenweg

- En nog veel meer... Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!