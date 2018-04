Jong FC Groningen verpest rentree Dirk Kuijt bij Quick Boys

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de rentree van Dirk Kuijt bij zijn oude liefde Quick Boys danig in de war gestuurd. De ploeg van coach Alfons Arts versloeg de titelpretendent op eigen veld met 2-0. Twee treffers van aanvoerder Michael Breij waren genoeg om Quick Boys in Katwijk aan Zee een gevoelige nederlaag toe te brengen.

Na een 0-0 ruststand sloeg Breij in een kwartier tijd twee keer toe. In de 50e minuut schoot hij de eerste treffer achter doelman Jesper Hogedoorn en herhaalde dit kunstje vijftien minuten later.

De zege van de bezoekers was verdiend want de Groningers waren vooral in de tweede helft de betere ploeg in dit duel tegen de nummer twee op de ranglijst. In de eerste helft hadden de bezoekers al de paal getroffen.

Acties Kuijt

Dirk Kuijt, die voor het eerst sinds 16 mei 1998 weer een wedstrijd speelde voor Quick Boys, was nadrukkelijk betrokken bij meerdere gevaarlijke momenten voor het doel van keeper Jan Hoekstra, en speelde meteen de volledige 90 minuten.

De doelman van de FC hield echter zijn hoofd koel en doel schoon. Zo maakte hij in de 88e minuut nog een cruciale inzet van Kelvin Maynard, die het duel nog even spannend had kunnen maken, onschadelijk.

Stand

Jong FC Groningen staat op de vijfde plek in de derde divisie met 48 punten uit 26 wedstrijden. De Groningers zijn tevens nog volop in de race voor een periodetitel. Volgende week zaterdag wacht voor de groen-witten de thuiswedstrijd tegen de nummer vier Scheveningen, dat tot nu toe één punt meer verzamelde. Aftrap in deze subtopper op sportpark Corpus den Hoorn is om 15:00 uur.