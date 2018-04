Column: De laatste der Riepeverkopers

Ik heb slecht geslapen. De warmte heeft de kou uit de slaapkamer verdreven. De donsdeken lijkt ineens te dik en mijn slaapshirt is zomaar nat van het zweet. De intrede van de lente stoort mijn slaaprust.

De katten uit de straat hebben er aan het nachtelijk gejammer te horen ook last van.

Als ik later beneden kom dan normaal, hoor ik lawaai in de kamer. Voorzichtig doe ik de deur open. De tuindeuren staan open en bijna het complete meubilair staat buiten. Binnen vliegt Lientje gewapend met een ragebol langs de ramen en de hoeken van het plafond.

Ze voelt kennelijk dat ik naar haar sta te kijken, want ze stopt plotseling. 'Wakker laiverd?' Ik knik niet echt overtuigend. 'Kinst dammee t gras wel eem maaien. Buurman het zien gras der ook al of'. Voorzichtig gluur ik door het voorraam naar het gazon van de buren. En ja het ligt er al weer strak bij.

Door het zijraam zie ik dat de buurvrouw ook druk in de weer is in de kamer. 'Ik gai wel eem op boodschap', zeg ik weinig trek hebbend in grasmaaien. Het gezicht van Lientje spreekt boekdelen. Maar voor ze iets kan zeggen ben ik de kamer al uit.



Een kwartiertje later loop ik met twee grote boodschappentassen de Lidl in. Een vrouw op leeftijd met kort geknipt grijs haar en modieuze bril parkeert haar ultramoderne glimmende scooter precies naast de ingang. Het is de plek van de Riepeman. Een kleine man met een tikkie nors gezicht staat altijd bij de ingang van het winkelcentrum in de hoop een Riepe te verkopen.

Dat doet hij al sinds jaar en dag. Maar de sleet zit op de verkoop. Er gaan nauwelijks nog zwerverstijdschriften van de hand. De opmars van het bankpasje is onverbiddelijk. Het wisselgeld heeft in de portemonnee plaatsgemaakt voor plastic. Zijn vrouwelijke kompaan en zijn collega met het vriendelijk gezicht die deuntjes speelde op een trekorgel, hebben het al opgegeven.

Met een enorm schuldgevoel loop ik, die zichzelf ook heeft overgeleverd aan plastic, telkens langs de laatste der Mohikanen van de Riepeverkopers. Als hij me aankijkt met een blik van 'Jij ook al?' kijk ik vlug een andere kant op.

Dat schuldgevoel heeft ook te maken met een reis naar Amerika met Lientje. De allereerste dag zaten we in een motel in 9th Street middenin San Fransisco. Na de lange reis hadden we best honger. Lientje had op haar telefoon een restaurant gevonden precies om de hoek. Binnen stonden een paar houten tafeltjes en stoelen en de muren zaten nog halfvol met cement. Je keek zo in de gaten van de rode bakstenen.

'Minimalisme', zei Lientje goedkeurend als kenner van de nieuwe stroming. Het eten was ook minimalistisch. Geen menukaart en drie gangen, die bij ons aan de Oranjestraat makkelijk op één bord konden. De rekening was daarentegen niet minimalistisch. 227 dollar (!!). Ik schrok me het apezuur. Helemaal toen ik bedacht dat er in de USA tien procent fooi verplicht bij moet. Met een zuinig en nog veel chagrijniger gezicht gaf ik mijn creditkaart.

Buiten op de hoek vlakbij het motel kwamen we een zwerver tegen. Zijn karretje met hebben en houden viel ondersteboven op de stoeprand. Bijna op zijn hond. We hesen hem overeind. Lientje vroeg of we iets hem voor hem konden doen. Of we misschien 1 dollar voor hem hadden. Ik voelde al in mijn zakken. En bedacht toen dat we helemaal geen geld op zak hadden.

Wij, die net voor 250 dollar een paar stukkies vlees en een bouillonnetje hadden genuttigd, konden de man geen simpele dollar geven. De blik die de man en zijn hond ons schonken zal ik nooit vergeten.

Daarom heb ik een maand geleden twee biljetten van twintig en eentje van tien euro in mijn pasjesportemonnee gestoken. De eerste de beste keer dat ik de Riepeman zie, koop ik zijn hele voorraad op, had ik besloten.

Maar sinds dat besluit heb ik hem niet meer gezien. En nu staat er wel een glimmend zwarte scooter maar geen Riepeman. In de supermarkt is het druk, maar kranig sla ik me er ondertussen het boodschappenlijstje volgend, doorheen. Bij de kassa slinger ik het hele lijstje op de band. En na de scan van de vriendelijke kassajuffrouw die alles en iedereen 'Prettige dag verder' wenst krijg ik de kassabon: 49,95.



'Dat valt dik mee', denk ik nog mijn pasje in de pasjesportemonnee zoekend. Rijbewijs, journalistenpas en zorgpas. Maar geen bankpasje. Ik voel me een sufferd als ik bedenk dat ie nog in het betaalapparaatje waarmee ik de avond ervoor de achterstallige rekening van Ziggo heb betaald. Ik wil al gaan zeggen dat ik geen pasje bij me heb. Maar zie ik de drie biljetjes. Twee van twintig en eentje van tien voor de Riepeman.

Triomfantelijk leg ik vijftig euro voor de kassajuffrouw neer. 'En loat dij stuver mor zitten'.

Met twee dik gevulde boodschappentassen erin duw ik het boodschappenkarretje naar de uitgang. De scooter is weg. In plaats daarvan staat er klein nors mannetje met een handvol Riepes. Zijn blik is alleszeggend.

De volgende keer ga ik gewoon gras maaien.

Erik Hulsegge