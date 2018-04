Deel dit artikel:











Noorderlingen in Münster schrikken zich kapot (Foto: Sacha van den Hoed)

'Je schrikt je kapot', vertelt José Schoot Uiterkamp uit Roden. Ze is zaterdag met een vriendin en twee dochters aan het winkelen in het Duitse Münster. Aan het eind van de middag wordt in de binnenstad een aanslag gepleegd.

In de Duitse stad, niet ver van Enschede, rijdt aan het eind van de middag een bestelbusje een terras op. Drie mensen komen om het leven, twintig raken gewond. De dader berooft zichzelf van het leven. Helikopters vliegen over De aanslag zelf krijgen de vriendinnen niet mee. Maar als ze na het winkelen naar het appartement gaan, vliegen er ineens allemaal helikopters boven hun hoofden. Ambulances en politiewagens razen over het weg. Agenten halen mensen van andere terrasjes in de stad. 'We vroegen de politie wat er gaande was. Die zei: jullie moeten weg', zegt José. De binnenstad van Münster wordt afgesloten. 'Wat nog meer?' Anderhalf uur lang vragen de dames zich af wat er is gebeurd. 'Je denkt: Wat gaat er nog meer gebeuren', zegt José. Pas als de twee contact zoeken met het thuisfront, krijgen ze het nieuws te horen. De vrouwen zijn blij dat ze niets van de aanslag zelf hebben gezien. 'Het lijkt me heel akelig om te zien', vertelt José. Dat geldt zeker ook voor de twee dochters van dertien die mee zijn. Het is nog onduidelijk wat de achtergrond van de aanslag is. Zondag is de laatste dag in Münster voor de dames uit Roden.