Lycurgus pakt definitief thuisvoordeel in de finale

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn op de eerste plaats geëindigd in de kampioenspoule, waardoor de Groningers het thuisvoordeel in de finalereeks hebben veiliggesteld.

Zege genoeg voor koppositie

De ploeg van coach Arjan Taaij won de laatste poulewedstrijd met 3-0 van Coniche Topvolleybal Zwolle, die de laatste plek bezet in de kampioensgroep (zesde). Dat was voldoende om de koppositie te behouden. De setstanden in het Alfa-college Sportcentrum waren: 25-15, 25-21 en 25-11.



Orion

Lycurgus neemt het in de best-of-five finaleserie op tegen Seesing Personeel Orion uit Doetinchem. De ploeg van coach Redbad Strikwerda eindigde met een zeer klein verschil achter de Groningers op de tweede plek in de poule.



Eerste duel niet in MariniPlaza

Lycurgus speelt voor het eerst in drie seizoenen niet alle finaleduels in MartiniPlaza. De hal is voor de eerste wedstrijd niet beschikbaar, waardoor de Groningers op zondag 15 april van start gaan in het Alfa-college Sportcentrum. De overige thuisduels kan Lycurgus wel in MartinPlaza terecht.



Alle finaleduels op een rij:

1 - Zondag 15 april om 14.00 uur in Alfa-college Sportcentrum.

2 - Zaterdag 21 april om 20.30 uur in Topsporthal Doetinchem.

3 - Zondag 29 april om 14.00 uur in MartiniPlaza.

Indien nodig:

4 - Zaterdag 5 mei om 15.30 uur in Topsporthal Doetinchem.

5 - Zondag 6 mei om 15.00 uur MartiniPlaza.

