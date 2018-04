Donar neemt revanche tegen Den Bosch dankzij weergaloze Curry

Donar heeft revanche genomen voor de nederlaag van Tweede Paasdag tegen New Heroes Den Bosch. In de Bossche Maaspoort was de formatie van coach Erik Braal zaterdagavond met 73-95 te sterk voor New Heroes.

Uitblinker Curry

Absolute uitblinker aan de kant van de gasten was Brandyn Curry die voor maar liefst 36 punten zorgde. Dit was de hoogste score voor een speler van Donar in elf jaar tijd. Op 1 april 2007 was Darnell Hinson, ook tegen Den Bosch, eveneens goed voor 36 punten.

Sleutel

De sleutel lag voor de Groningers in de tweede helft toen er beter verdedigd werd en het beslissende gat in het derde kwart werd geslagen. Donar sloot dit kwart af met een 61-70 voorsprong.

Close bij rust

Bij rust was het verschil tussen beide ploegen slechts één punt in het voordeel van de gasten: 43-44. In het laatste kwart bleef Donar scherp. Kees Akerboom verspeelde in het begin van de laatste tien minuten op kinderlijk eenvoudige wijze de bal waar Sean Cunningham met een mooie score van profiteerde: 65-74.

Stand

Hierna stoomden de withemden door en liep het verschil op naar een grote marge. Donar is koploper in de Dutch Basketball League met 46 punten uit 26 wedstrijden.

Halve finale Europe Cup

Aanstaande woensdag staat de heenwedstrijd in de halve finale van de Europe Cup op het programma. Tegenstander in Italië is Umana Reyer Venezia.

