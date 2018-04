Taaij: 'Ik denk dat de finale heel close kan zijn'

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben met een 3-0 winst op Coníche Topvolleybal Zwolle het thuisvoordeel in de finalereeks veiliggesteld.

De best-of-five serie wordt gespeeld tegen Orion uit Doetinchem. Lycurgus-coach Arjan Taaij blikt kort terug op het afgelopen seizoen en kijkt vooruit naar de finale.

Heel goed tot nu toe

'We heben in totaal 32 wedstrijden competitie gespeeld,' kijkt Taaij terug. 'Hierin hebben we twee wedstrijden verloren. Dat zegt heel veel over hoe we het seizoen hebben beleefd. Dat laat zien dat we toe nu toe een heel goed volleybaljaar draaien.'

Spannende finale

Nu de finale weer tegen Orion. 'Tot nu toe hebben we heel goed volleybal laten zien tegen Orion. Ik denk dat het een finale-serie is die heel close zou kunnen zijn. Ik heb geen reden tot twijfel. We moeten er gewoon klaar voor zijn, goed voorbereiden mentaal en fysiek. Ik denk dat het prachtige wedstrijden kunnen worden.'

Geen eerste duel in Plaza

Enig smetje is dat de eerste wedstrijd in de finale niet in MartiniPlaza gehouden kan worden. 'Dingen waar je geen invloed op hebt, daar moet je je niet druk over maken,' zegt Taaij.

Fantastische wedstrijd

'We beginnen volgende week zondag gewoon in de Topsporthal van het Alfa-college. Ik hoop dat het uitverkocht is, we gaan er een fantastische wedstrijd van maken. Als opmaat naar de wedstrijden in Plaza,' besluit Taaij.

Lees ook:

- Lycurgus pakt definitief thuisvoordeel in de finale

- Lycurgus grijpt koppositie in kampioenspoule na thriller tegen Dynamo