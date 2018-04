Fries Statenlid pleit voor trein Groningen-Lelystad, via Drachten

Als het aan het Friese VVD-Statenlid Durk Pool ligt, wordt een snelle spoorverbinding tussen Groningen, Drachten, Emmeloord en Lelystad opnieuw op de agenda gezet.

Dat zei Pool zaterdag tijdens een conferentie van de VVD over mobiliteit in Drachten, meldt Omrop Fryslân.

Geen Zuiderzeelijn, maar Lelylijn

Pool sprak niet over de Zuiderzeelijn, de oude naam van het spoorbaanvak naar Drachten, maar over de Lelylijn. De naam Zuiderzeelijn is volgens Pool 'besmet', omdat die in het verleden afgeschreven is door de landelijke politiek.

Pleidooi voor 'stevige investeringen'

Hij kreeg tijdens de bijeenkomst steun van ProRail-directeur Pier Eringa. Die pleitte in een speciaal gemaakte videoboodschap voor 'stevige investeringen' in het spoor tussen de Randstad en Groningen, Friesland en Drenthe.

Eringa vindt dat Noord-Nederland op 'forens-afstand' moet worden gebracht van de Randstad, zodat het gemakkelijker wordt om er te wonen en in Amsterdam of Den Haag te werken. Daarvoor zou de reistijd met snelle treinen ongeveer een tot anderhalf uur moeten worden. Nu is de reistijd vanaf Groningen of Leeuwarden nog ongeveer twee en een half uur.

Niet onder de indruk

Fractievoorzitter Mirjam Wulfse van de VVD in Groningen was niet onder de indruk van het verhaal van Pool, aldus Omrop Fryslân.

'De bedoeling van deze bijeenkomst is om alle mogelijkheden op het gebied van mobiliteit op een rijtje te zetten. Een nieuwe spoorverbinding aanleggen is erg duur en mogelijk over twintig jaar achterhaald. Misschien reizen wij tegen die tijd wel met een hyperbool-vacuümverbinding naar de Randstad.'

Wulfse ondersteunt het streven naar een betere verbinding, maar het voorstel van Pool is voor haar niet meer dan een van de opties.

