Man (59) raakt met fiets te water en overlijdt (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 59-jarige man uit Zuidhorn is overleden, nadat hij met zijn fiets in het Hoendiep terecht was gekomen.

Dat gebeurde rond drie uur in de nacht van zaterdag op zondag, ter hoogte van De Poffert. Volgens de politie is niet duidelijk hoe hij in het water terecht kwam. Hij reed samen met een andere 59-jarige man uit Zuidhorn, die in het water sprong om te helpen. 'Dat is niet gelukt, ze konden niet uit het water komen', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. Omwonenden horen hulpgeroep De tweede man werd door omwonenden die op het hulpgeroep afkwamen uit het water gehaald. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. De politie heeft nog geprobeerd de man die als eerste in het water raakte te redden, maar dat lukte niet.