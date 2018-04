Nieuw zorgsysteem verdeelt politiek Groningen

Het stadsbestuur van Groningen wil enkele Wmo-zorgtaken gaan aanbesteden. Die nieuwe werkwijze zorgt voor verdeeldheid in politiek Groningen, ook onder de coalitiepartijen.

Wethouder Ton Schroor (D66) wil de Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) beter en goedkoper organiseren dan nu het geval is.

'Uurtje-factuurtje-financiering'

Op dit moment is er geen limiet verbonden aan de zorgkosten van onder meer groepsbegeleiding zoals dagbesteding. Zorgaanbieders bieden de zorg die nodig is en sturen vervolgens een factuur. Het stadsbestuur wil af van die 'uurtje-factuurtje-financiering'.

Het nieuwe systeem deelt Groningen op in vier delen. In die delen wordt de Wmo-zorg aanbesteed. De winnaar daarvan, de hoofdaannemer, huurt vervolgens met zijn beschikbare budget andere zorgaanbieders in voor de uitvoering.

D66 steunt eigen wethouder

D66 staat achter het plan van hun eigen wethouder. 'Aanbieders kunnen nu factureren wat zij denken dat nodig is. Wij moeten kosten besparen, zoals in het hele land', zegt Wieke Paulusma.

Het stadsbestuur wil zorgbehoeftes leidend maken. 'Misschien is op het ene moment meer zorg nodig dan op het andere moment', zegt een ambtenaar die zich bezighoudt met de materie.

PvdA ziet er niets in

Toch ziet een deel van de politieke partijen het niet zitten. Coalitiepartij PvdA vindt de plannen van wethouder Schroor maar niks.

'Wij hebben de indruk dat het goedkoper maken centraal staat. Ik zie nog niet in hoe de drieduizend Stadjers die de zorg afnemen hiermee vooruitgaan', zegt PvdA-voorvrouw Carine Bloemhoff.

'Ze kunnen nu nog kiezen uit allerhande partijen en dat wordt straks beperkt. Kunnen ze hun oude vertrouwde begeleider houden? Daar maken wij ons zorgen over.'

Meer twijfel

Niet alleen de PvdA heeft grote twijfels en lijkt tegen het huidige plan te stemmen. Ook 100% Groningen, Student en Stad, SP Stad en Ommeland en Partij voor de Dieren pleiten voor uitstel. De tegenstanders hebben achttien zetels van de 39 in Groningen.

De voorstanders van dit plan zijn D66, VVD en CDA. GroenLinks twijfelt nog wat te doen, maar andere fracties verwachten dat de partij zal instemmen. Als dat het geval is hebben de voorstanders negentien zetels, een meerderheid dus.

ChristenUnie twijfelt

Toch is die meerderheid allerminst een zekerheid, omdat de ChristenUnie nog geen besluit heeft genomen.

'We zijn nog niet overtuigd van de aanbesteding. De kans is namelijk aanwezig dat kleinere zorgpartijen het onderspit delven', zegt Edward Koopmans weten. Zijn fractie vertegenwoordigt twee zetels en kan dus de doorslaggevende factor zijn.

Kleine zorgpartijen

De zorg die ChristenUnie noemt leeft bij meerdere partijen. Kleine zorgpartijen zijn straks afhankelijk van grote zorgpartijen, die de zorg inhuren.

Nieuw Nabuurschap is zo'n kleine partij. Het administratiekantoor heeft mensen met een ernstige psychische aandoening in dienst. Bestuursvoorzitter Lammert Floris is bang opgeslokt te worden door zo'n grote zorgpartij.

'Wij lopen het gevaar dat een hoofdaannemer niet met een kleine partij in zee wil. Misschien omdat ze de expertise zelf in huis hebben, of in huis gaan halen.'

Floris ziet het nieuwe zorgsysteem als een bedreiging voor zijn werknemers. 'In het huidige systeem ben ik niet afhankelijk van één grote partij die ons inhuurt.'

Besluit op 18 april

De raadsleden van Groningen hebben nog even om de balans op te maken. Op 18 april wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen. Voor verantwoordelijk wethouder Schroor is het helder.

'Wij zijn al anderhalf jaar aan het kijken naar een geschikt systeem. Dit is niet overhaast en ondoordacht gebeurd. Wij hebben in elk geval geen geschikter systeem dan dit kunnen vinden.'

